POL-HOM: Verdacht der Brandstiftung sowie der Sachbeschädigung durch Feuer in 66424 Homburg - OT Erbach

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 08.06.2023, kam es gegen 13:00 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen dem Haus der Begegnung in der Spandauer Straße und der Blütenstraße/Steinbachstraße in der dortigen Parkanlage zu einer Brandstiftung sowie zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Parkanlage eine Mülltonne durch Feuerlegung beschädigt. Ebenso wurde in unmittelbarer Nähe eine an dem Verbindungsweg gelegene Wiese in Brand gesetzt. Zum Tatzeit-punkt lag auf jener Wiese eine große Menge Heu zur Trocknung. Hierbei geriet eine Fläche von ca. 250 qm in Brand. Durch das entstandene Feuer ist Sachschaden entstanden. Durch sofortiges Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und eine weitere Ausweitung des Brandgeschehens verhindert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu vorliegendem Brandgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

