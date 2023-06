POL-HOM: Diebstahl eines Pkw-Seitenspiegels in Homburg

Mandelbachtal (ots) - Am 05.06.2023, um ca. 11:00 Uhr, kam es im Hüttenweg in Mandelbachtal, unmittelbar vor dem Übergang auf die L 237, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich auf Höhe eines Straßenverkaufs für Erdbeeren und Spargel. Eine braunhaarige Frau, ca. 40 Jahre, touchierte beim Ausparken mit dem Heck ihres Mercedes ein Verkehrsschild. Hierdurch entstand an dem Mercedes, sowie an dem Schild ein ...

