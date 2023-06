Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Feuer in der Schanzstraße

Homburg (ots)

Am 05.06.2023 gegen ca. 16:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einen Holzzaun in der Schanzstraße in Höhe der Hausnummer 4 in 66424 Homburg auf bislang unbekannte Art und Weise angezündet, so dass dieser anschmorte. Der Holzzaun wurde dadurch leicht beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell