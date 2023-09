POL-HSK: Ohne Führerschein unter Betäubungsmitteleinfluss verunfallt

Arnsberg (ots) - Am Samstag verunfallte ein 48-jähriger Arnsberger gegen 17:35 Uhr mit seinem Quad. In einem Wendehammer an der Sauerlandstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Zaun. Dabei zog sich der 48-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Flavia Lucia Rogge Telefon: 0291/9020-1141 E-Mail: ...

mehr