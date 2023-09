POL-HSK: Handtasche aus PKW entwendet

Arnsberg (ots) - Am Freitag haben unbekannte Täter ein Auto entwendet. Im Zeitraum zwischen Samstag, 11:30 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr verschafften sie sich Zugang zu einem Haus an der Loholtstraße und entwendeten den Autoschlüssel. Anschließend nahmen sie auch den schwarzen Land Rover, Modell Range Rover Sport mit dem Kennzeichen "HSK-ML774" mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der ...

