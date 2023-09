POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten

Speyer (ots) - Am 28.09.2023 gegen 10:00 Uhr befand sich eine 83-jährige Dame in der Obstabteilung eines Supermarktes in der Auestraße. Sie hatte ihre schwarze Geldbörse in ihrer Umhängetasche, die sie eng am Körper trug. Beim späteren Nachsehen stellte sie fest, dass die Geldbörse aus der Umhängetasche fehlte. In der Geldbörse befanden sich der Personalausweis sowie der Führerschein und ein niedriger ...

