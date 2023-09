Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Abbiegen Roller übersehen

Speyer (ots)

Am 28.09.2023 gegen 08:30 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Pkw die alte B9 aus Richtung Landauer Straße kommend in Richtung B39. Zur gleichen Zeit befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Motorroller die alte B9 in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur B39 wollte der PKW-Fahrer nach links auf die Auffahrt zur B39 auffahren. Dabei übersah er die entgegenkommende vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Diese vermutete einen Zusammenstoß und erschrak so sehr, dass sie nach rechts vom Roller stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die durch den hinzugerufenen Rettungsdienst erstversorgt wurden. Es entstand lediglich Sachschaden am Motorroller in Höhe von ca. 500 EUR.

