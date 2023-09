Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Infostände zum Thema Einbruchsschutz

Schifferstadt (ots)

Zu Beginn der "dunklen Jahreszeit" veranstaltet die Polizeiinspektion Schifferstadt zusammen mit Experten der Zentralen Prävention Informationsstände in mehreren Gemeinden zum Thema Einbruchsschutz. Bürgerinnen und Bürger sollen bezüglich dem Thema Einbruchsprävention sensibilisiert werden. An folgenden Tagen finden die Informationsstände jeweils von 09:15 Uhr bis 12:00 Uhr statt: - Freitag, 29.09.2023, Wochenmarkt in Schifferstadt (Schillerplatz) - Donnerstag, 05.10.2023, Wochenmarkt in Limburgerhof (Burgunderplatz) - Freitag, 06.10.2023, Wochenmarkt in Mutterstadt (Neue Pforte) - Montag, 09.10.2023, Waldsee (Parkplatz vor dem Wasgau-Markt) - Mittwoch, 11.10.2023, Böhl-Iggelheim (Parkplatz vor dem Wasgau-Markt) - Freitag, 13.10.2023, Dannstadt-Schauernheim (Parkplatz vor dem EDEKA-Markt)

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell