Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taxifahrer beklaut

Speyer (ots)

Am 27.09.2023 gegen 09.30 Uhr nahm ein 43-jähriger Taxifahrer zwei Männer am Bahnhof in Speyer auf und fuhr sie in die Auestraße. Der bislang unbekannte Zeuge bezahlte und stieg aus. Der 18-jährige zweite Mann entwendete aus der Mittelkonsole einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag und Airpods und stieg ebenfalls aus. Als der Taxifahrer seine Sachen zurückforderte, bedrohte ihn der 18-Jährige und flüchtete anschließend in Richtung Wormser Landstraße. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die gestohlenen Airpods. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille und der Mann machte den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen.

