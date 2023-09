Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstelle

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Tag zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr wurden im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt drei Kontrollstellen eingerichtet. Auf der L528 zwischen Böhl und Iggelheim, auf Höhe der Lessingstraße, kam es zu einem Geschwindigkeitsverstoß. Auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee kam es zu sieben Geschwindigkeitsverstößen. An beiden Kontrollörtlichkeiten liegt die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 70km/h. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 89 km/h. Nach Abzug der Toleranz liegt ein Bußgeld in einer Höhe von 60EUR zugrunde. Eine weitere Kontrollstelle wurde in der Hauptstraße in Schifferstadt eingerichtet. Hier kam es zu fünf Handyverstößen, sechs Gurtverstößen, einem Ladungsverstoß sowie einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz, da am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

