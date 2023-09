Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kellerabteil aufgebrochen

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 26.09.2023, 18:00 Uhr bis zum 27.09.2023, 15:45 Uhr Zutritt zu Tiefgaragen in der Windthorststraße und brachen dort ein Kellerabteil auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten der oder die Täter eine Tauchsäge und einen Elektroroller. Ein zweites Abteil wurde von den Tätern angegangen, konnte aber nicht geöffnet werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1220 EUR.

Wer hat zur oben genannten Zeit im Bereich der Windthorststraße etwas beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

