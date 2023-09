POL-PDLU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiinspektion Speyer - Tatverdächtiger einer Sachbeschädigungsserie ermittelt

Mutterstadt (ots) - Am gestrigen Vormittag gegen 09:00 Uhr kam ein 24-Jähriger mit seinem Traktorgespann vom landwirtschaftlichen Weg im Bereich des Pfalzmarktes ab. Der Anhänger, der mit 16 Erntehelfern besetzt war, kippte in eine Böschung. Sechs Erntearbeiter wurden teilweise schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Halter kümmerte sich selbstständig um die Bergung des Traktorgespanns. Am ...

