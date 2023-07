POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsschild beschädigt: Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

Geldern-Kapellen (ots) - Am Donnerstag (13. Juli 2023) gegen 06:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter die Batterien einer Baustellenampel an der Straße Zitterhuck in Kapellen. Die Ampel steht in der Nähe der Einmündung zur Straße "Am Hülshof". Durch den Diebstahl kam es zu einem 45-minütigen Ausfall der Lichtsignalanlage. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

mehr