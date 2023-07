Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mercedes bei Unfallflucht beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (11. Juli 2023), 21:00 Uhr und Mittwoch (12. Juli 2023), 09:30 Uhr, kam es an der Edith-Stein Straße in Geldern zu einer Unfallflucht. Der 72-jährige Halter einer schwarzen Mercedes C-Klasse hatte seinen Wagen auf einer Parkfläche, mit der Fahrzeugfront in Fahrtrichtung Boeckelter Weg, abgestellt gehabt. Nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug musste er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite feststellen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem Wendemanöver des Unfallverursachers unter Nutzung der gegenüberliegenden Anwohnerfläche aus. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach Zeugen und bittet darum sich unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell