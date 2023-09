Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (15.09.2023) ereignete sich in Bietigheim-Bissingen in der Gerokstraße gegen 15.11 Uhr ein Verkehrsunfall in dessen Folge ein zweijähriges Kind verletzt wurde. An der Einmündung Kelterstraße/Gerokstraße musste zunächst ein Linienbus verkehrsbedingt anhalten, um einem weiteren Linienbus, welcher aus der Gerokstraße nach links in die Kelterstraße einbiegen wollte, Platz zu machen. Der 54-jährige Lenker eines Opel Meriva befuhr die Kelterstraße in Richtung Ortsmitte hinter dem haltenden Linienbus und wollte diesen an der Einmündung überholen, um seinerseits nach rechts in die Gerokstraße einzubiegen. Der 45-jährige Lenker des abbiegenden und zugleich entgegenkommenden Linienbusses musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch wurde ein zweijähriges Kind an Bord des Linienbusses am Kopf leicht verletzt und musste vor Ort medizinisch behandelt werden, konnte im Anschluss aber mit seinen Eltern die Unfallörtlichkeit verlassen. Sachschaden entstand nicht.

