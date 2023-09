Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fahrradfahrer bei Unfall in der Aldinger Straße schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 36-Jähriger am Mittwoch (13.09.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er kurz vor 18:00 Uhr in der Aldinger Straße in Kornwestheim in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der 36-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der Aldinger Straße in Fahrtrichtung Pattonville unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine noch unbekannte Person mit einem schwarzen SUV der Marke Peugeot auf der Aldinger Straße aus Richtung Pattonville kommend in Fahrtrichtung Kornwestheim. Als der Radfahrer die Einmündung zur Straße "Im Moldengraben" überqueren wollte, bog die unbekannte Person mit dem Peugeot noch vor dem Fahrrad rechts in die Straße "Im Moldengraben" ab, ohne den Vorrang des Radfahrers zu beachten. Der 36-Jährige versuchte, durch ein Ausweichmanöver eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Dabei stieß er gegen den Mast einer Verkehrsampel, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Zu einer Berührung zwischen dem Fahrrad und dem Peugeot kam es nicht. Die unbekannte Person in dem Peugeot setzte ihre Fahrt unvermindert fort, ohne sich um den Unfall und den verletzten Radfahrer zu kümmern. Ersten Erkenntnissen zufolge zeigten die Verkehrsampeln für beide Unfallbeteiligten grünes Licht, wobei ein gelb blinkender Pfeil nach rechts für die Person im Peugeot den Vorrang des geradeaus fahrenden Fahrrades signalisierte. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die den Vorfall beobachten konnten. Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zu dem flüchtigen Peugeot werden unter Tel. 0711 6869-0 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

