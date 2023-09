Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeuge nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht einen Verkehrsteilnehmer, der am Donnerstag (14.09.2023) gegen 18.00 Uhr in Ludwigsburg mutmaßlich Zeuge eines Verkehrsunfalls wurde. Eine 25 Jahre alte Nissan-Lenkerin wollte aus Richtung "Im Sonnenhof" nach rechts in die Aldinger Straße in Richtung Grünbühl/Pattonville abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein noch unbekannter Pkw-Lenker, der in der Aldinger Straße in Richtung Pattonville unterwegs war, hielt an, um der 25-Jährigen das Einfahren zu ermöglichen. Im selben Moment überholte eine 70-jährige Daihatsu-Fahrerin den Unbekannten und es kam zur Kollision mit dem Nissan der 25-Jährigen, die gerade nach rechts abgebogen war. Der noch unbekannte Zeuge wird gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

