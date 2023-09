Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Seniorin fällt Trickdieb zum Opfer

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter gab sich am Donnerstag (14.09.2023) als Mitarbeiter einer Baustelle aus, als er an der Tür einer Seniorin in der Waldburgstraße in Böblingen klingelte. Unter dem Vorwand, sämtliche Wasseranschlüsse im Haus überprüfen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt zu den Wohnräumen. Als der Unbekannte etwa eine halbe Stunde später fluchtartig das Haus verließ, fiel der Geschädigten auf, dass dieser ihre Geldbörse, in welcher sich mehrere Hundert Euro in bar befanden, sowie eine hochwertige Sonnenbrille gestohlen hatte. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 170-175 cm großen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Die Geschädigte schätzt das Alter des Mannes auf Anfang 20. Er war mit einer dunklen Arbeitshose bekleidet. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

