Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler

L1100: Unerlaubtes Entfernen nach Verkehrsunfall auf der Neckartalstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein unerwartetes Bremsmanöver war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (14.09.2023) gegen 16:50 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Remseck-Hochberg und Ludwigsburg-Poppenweiler ereignete. Dort fuhren hintereinander ein weißer Porsche, ein grauer VW Golf, ein Smart und ein Audi in Richtung Ludwigsburg. Im Bereich einer Rechtskurve soll der Porsche aus unbekannter Ursache plötzlich stark abgebremst haben. Der VW Golf und auch der 18-jährige Fahrer des Smart mussten in der Folge bis zum Stillstand der Fahrzeuge abbremsen. Der dahinterfahrende 20-jährige Audi-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den vor ihm stehenden Smart auf. Der 20-Jährige im Audi, der 18-Jährige im Smart sowie dessen 19-jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Der Porsche und der VW Golf setzten anschließend ihre Fahrt fort und bogen an der Einmündung zur Fraunhofer Straße in Richtung Ludwigsburg-Poppenweiler ab. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die den Unfallhergang beobachten konnten und insbesondere Angaben zu dem Porsche machen können, dessen Bremsmanöver den Unfall ausgelöst hat. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

