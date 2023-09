Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrfacher Exhibitionist

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Innenstadtbereich gleich drei Mal zu Meldungen über exhibitionistische Handlungen seitens der offenbar identischen männlichen Person. So habe sich dieser zunächst in der Damenumkleide eines Bekleidungsgeschäftes vor einer Frau entblößt, kurze Zeit später in einer Parkanlage im Bereich Mausbergweg / Eselsdamm masturbiert und wiederum etwas später mit geöffneter Hose und oberkörperfrei in der Johannesstraße gestanden. Der 42-jährige Tatverdächtige konnte schließlich von einer Polizeistreife identifiziert und festgenommen werden. Er machte nur wirre Angaben zur Sache, wurde erkennungsdienstlich behandelt und in Gewahrsam genommen.

