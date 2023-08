Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Schaden in Millionenhöhe

Am Dienstag kam es in einer Firma in Eislingen zu einem Brand.

Ulm (ots)

Kurz nach 23 Uhr rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Brand in der Solitudestraße aus. In der Halle einer Firma war ein Feuer an einem Ofen ausgebrochen. Dieses breitete sich auf weitere Öfen sowie dem Hallendach aus. Die Feuerwehren aus Eislingen, Göppingen, Salach und Süßen waren mit 22 Fahrzeugen und 74 Personen im Einsatz. Zwei Mitarbeiter befanden sich wohl in der Halle als das Feuer ausbrach. Rettungskräfte versorgen einen der Arbeiter vor Ort. Der erlitt durch ein Inhalationstrauma leichte Verletzungen. Die Feuerwehr hatte das Feuer gegen 1.45 Uhr gelöscht. Spezialisten der Polizei nahmen die Ermittlungen auf. Nach den derzeitigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt zu dem Brand geführt haben. Die Höhe des Schadens wird auf drei Millionen Euro geschätzt. Eine Gefahr für weitere Gebäude bestand nicht.

++++1647338 (JS)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell