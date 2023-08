Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfall an Stoppstelle

Am Montag flüchtete eine Autofahrerin nach einem Unfall in Ehingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.05 Uhr. Eine 59-jährige Autofahrerin war in der Winckelhoferstraße in Richtung Fischersteige unterwegs. An einer Stoppstelle querte sie die Müllerstraße. Dort kam ein 60-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad von Links und hatte Vorfahrt. Der Yamaha-Fahrer musste wohl eine Vollbremsung machen und stürzte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. An seinem Kraftrad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zur Kollision mit dem Nissan kam es nicht. Die Autofahrerin bemerkte wohl den Unfall und hielt kurz an. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern fuhr sie jedoch weiter. Der Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/9630320) gelang es, die mutmaßliche Verursacherin über das Kennzeichen zu ermitteln. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet sie um weitere Zeugenhinweise.

