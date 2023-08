Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Mutmaßlich betrunken zur Tankstelle gefahren

Am Sonntag versuchte ein 55-Jähriger Alkohol in einer Tankstelle in Ertingen zu stehlen und fuhr betrunken davon.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, sei der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer eines Opel gegen 19.50 Uhr auf das Gelände der Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße gefahren. Der Mann sei in den Verkaufsraum und hätte sich dort zunächst auffällig verhalten. Wie der Zeuge später der Polizei mitteilte, hatte der 55-Jährige eine Flasche Wodka aus dem Regal genommen und den Inhalt in eine mitgeführte Plastikflasche umgefüllt. Der Zeuge sprach den Mann darauf an und konnte erkennen, dass der 55-Jährige sichtlich betrunken war. Anschließend sei der Mann weggegangen, den umgefüllten Wodka ließ er zurück. Ein weiterer Zeuge konnte erkennen, dass der 55-Jährige auf dem Tankstellengelände in einen blauen Opel Astra stieg und wegfuhr. Über die Videoaufzeichnung der Tankstelle konnte das Kennzeichen des Fahrzeuges ermittelt werden. Die Polizei suchte nach dem Opel und sah das Fahrzeug in Ertingen. Die Polizisten trafen den mutmaßlichen Fahrer gegen 22.45 Uhr an seiner Wohnanschrift an. Er gab zu, gefahren zu sein. Da er deutlich betrunken war, musste er Blutproben abgeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen. Insbesondere der Kunde in der Tankstelle, der den 55-Jährigen in den blauen Opel Astra einsteigen und wegfahren sah, soll sich bei der Polizei Riedlingen unter der Tel. 07371/9380 melden. Der 55-Jährige sieht jetzt Strafanzeigen wegen versuchtem Diebstahl und Trunkenheit im Verkehr entgegen.

++++1630762(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

