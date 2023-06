POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Baustellenumfahrung

Rengsdorf (ots) - Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz des Freibades in Rengsdorf eine Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacher/- in beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten PKW Kia ProCeed im Bereich der Beifahrerseite. Anschließend entfernte sich der / die Fahrer/- in unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

