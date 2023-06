Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bisher unbekannte Täter montierten ein Verkehrsschild ab

Bonefeld (ots)

Am Sonntagabend meldete ein Zeuge um 19:45 Uhr 3 Personen, die am Ortsausgang Bonefeld in Richtung Hardert (Höhe Wilhelmstraße 62) ein Verkehrsschild (Zeichen 306, Vorfahrtstraße) abmontierten. Anschließend liefen die Personen mit dem abmontierten Schild in das links neben der Wilhelmstraße befindliche Feld. Sie kehrten ohne das Schild wieder zurück und entfernten sich danach von der Örtlichkeit. Die Täter sind wie folgt beschrieben worden: 3 männliche Personen, 17-20 Jahre, ca. 1,75 m, blonde Haare, kurze Hosen Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

