Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Einbrecher findet Tresor

Am Samstag brach ein Unbekannter in ein Haus in Staig ein.

Ulm (ots)

Vermutlich in der Zeit zwischen 9.30 und 17.45 Uhr warf ein Unbekannter mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür ein. So gelangte er in das Innere des Gebäudes. Auf der Suche nach Beute fand der Unbekannte in einem Schrank einen Tresor. Den nahm er mit. Darin sollen sich Bargeld und Schmuck befunden haben. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich Steinberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ulm-West unter Tel. 0731/1883812 zu melden

