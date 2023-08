Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Fehler beim Überholen

Am Montag stießen bei Dischingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr die 31-Jährige mit ihrem Opel von Fleinheim in Richtung Dischingen. Dort überholte sie einen 68-jährigen VW Fahrer. Den Überholvorgang vollzog sie wohl sehr langsam und fuhr eine geraume Zeit neben dem VW. Als die Fahrerin des Opel bemerkte, dass ein Auto entgegen kam, scherte sie nach rechts an. Dabei bemerkte sie nicht, dass sie sich noch neben dem VW befand. Die Autos kollidierten. Die Autos kamen nach rechts von der Straße ab und überschlugen sich mehrfach. Verletzungen machte niemand geltend. Die Unfallbeteiligten kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

