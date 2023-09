Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradfahrer mit Eiern beworfen

Speyer (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer den Radweg der Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt, als er in Höhe eines dortigen Fastfood-Restaurants von einem rohen Ei an der Wade getroffen wurde. Ein weiterer Eierwurf verfehlte nur knapp seinen Kopf, wodurch der Radfahrer infolge des Schrecks von seinem Fahrrad stürzte. Er konnte noch ca. 5-8 Personen auf dem Dach eines dortigen Sportstudios erkennen, welche weiter Eier auf ihn warfen, jedoch verfehlten. Hiernach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Radfahrer blieb glücklicherweise unverletzt und ohne Schaden an seinem Fahrrad. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Zusammensetzung der Personengruppe machen? Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

