Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkene Autofahrerin verursacht Blechschaden und fährt weiter (01.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat eine betrunkene Autofahrerin am Mittwoch, gegen 13 Uhr, auf der Straße "Am Krebsgraben". Eine 45-jährige Renault-Espace Fahrerin bog, von der Peterzeller Straße kommend, auf die Straße "Am Krebsgraben" ein. Dabei geriet sie nach links, überfuhr eine Verkehrsinsel und streifte einen an einer Ampel wartenden VW Sharan. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, fuhr die Frau weiter. Eine Polizeistreife konnte sie wenig später im Bereich der "Hammerhalde" stoppen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 3 Promille weshalb ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihren beschädigten Renault, an dem ebenfalls Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden war, musste die sie abstellen. Gegen die Autofahrerin wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell