POL-LM: +++ Einbruch in Einkaufsmarkt+++

Limburg (ots)

Weilmünster, Mühlweg, Samstag, 02.09.023, 02.45 Uhr

Am frühen Samstagmorgen versuchten Einbrecher in einen Einkaufsmarkt im Mühlweg in Weilmünster einzubrechen. Die Täter machten sich gegen 02.45 Uhr an der Eingangstür zu schaffen und zerstörten die Scheibe. Anschließend gelangten sie in den Verkaufsraum, beschädigten dort im Kassenbereich eine Glasvitrine und entwendeten Tabakwaren.

Im Anschluss verschwanden die Täter unerkannt mit ihrer Beute und hinterließen dazu noch einen Sachschaden in Höhe von circa 3000.- EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

