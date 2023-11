Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen/ Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an Hydranten- Zeugensuche (31.10/01.11.2023)

Gottmadingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam im Einmündungsbereich der Straßen "Im Stelzer" und "Im Täschen" zu einer Sachbeschädigung an einem Hydranten. Die Unbekannten rissen hierbei den Hydranten aus der Verankerung und richteten einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Wer sachdienliche Angaben zu den Vandalen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter Telefon 07731 888-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell