POL-OF: Langfinger klauen Spiegel

Dietzenbach (ots) - Am Sonntag, gegen 5 Uhr warfen zwei dunkel gekleidete Personen jeweils ein Abflussgitter auf die Windschutzscheibe und Heckscheibe eines geparkten VW Passats. Die Täter rannten anschließend in Richtung Hessentagspark. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Wer weitere Hinweise zu den Randalierern geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei Offenbach unter der 069 8098-1234 in ...

