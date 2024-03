Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch; Unfall verursacht und geflohen; Siebenjähriger bei Unfall schwer verletzt

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Wohnungseinbruch - Hanau

(lei) Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Wallweg 17 am Donnerstag sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die weitere Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen 8.30 und 14.30 Uhr in das Mehrfamilienhaus begeben und sich dort unberechtigt Zugang in eine der Wohnungen verschafft, aus der sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten. Die Beamten hoffen nun auf aufmerksame Hausbewohner, denen vielleicht hausfremde Personen in dem Zeitfenster aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Unfall verursacht und geflohen: Radlerin machte sich davon - Niederdorfelden

(fg) Eine Radfahrerin kreuzte am Donnerstagnachmittag die Landesstraße 3008 von der Straße "An der Rosenhelle" kommend und verursachte hierdurch einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; ohne sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern, machte sich die Unbekannte auf ihrem Damenrad davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen querte die Dame gegen 16.20 Uhr die Landesstraße, offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Es kam daraufhin zur Kollision dreier Autos. Ein 33-Jähriger in seinem Renault Twingo fuhr auf einen Honda Civic auf, an dessen Steuer ein 24-Jähriger aus Dietzenbach saß. Der Honda wurde durch den Zusammenprall auf den davor fahrenden Ford Kuga eines 31-Jährigen aus Nidderau geschoben. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 11.500 Euro. Der 33- und der 31-Jährige kamen nach der Unfallaufnahme zur medizinischen Versorgung jeweils in ein Krankenhaus. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach weiteren Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Siebenjähriger bei Unfall schwer verletzt - Jossgrund/Lettgenbrunn

(lei) Ein sieben Jahre alter Junge ist am Donnerstagmorgen in der Sudentenstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Das Kind war gegen 7.35 Uhr zusammen mit seinem Vater auf dem Weg zur Bushaltestelle "Am Villbacher Grund", als es aus noch unbekanntem Grund vom Gehweg unvermittelt auf die Straße lief und dort von einem von hinten kommenden Kastenwagen erfasst wurde, der von einem 36-Jährigen gesteuert wurde. Der Siebenjährige erlitt infolge des Zusammenstoßes unter anderem einen Beinbruch sowie diverse Prellungen und Schürfungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

