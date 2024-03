Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autodiebe stahlen Audi Q7; Einbruch in Gartenhütten: Wer hat Hinweise zu Trio? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Autodiebe stahlen Audi Q7 - Hanau/Lamboy

(jm) Diebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag in der Richard-Küch-Straße (einstellige Hausnummern) einen geparkten Audi Q7. Nach ersten Erkenntnissen verschwand der schwarze Wagen, an dem AC-Kennzeichen angebracht waren, gegen 1.40 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeugs unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Einbruch in Gartenhütten: Wer hat Hinweise zu Trio? - Maintal / Bischofsheim

(fg) Unbekannte betraten in der Nacht zum Mittwoch das Gelände einer Kleingartenanlage in der Jahnstraße und brachen insgesamt sieben Gartenhütten auf. Des Weiteren beschädigten die Täter mehrere Zäune und Gartentore. Aus einer Hütte entwendeten sie ein Damenrad, aus einer anderen eine Werkzeugkiste. Auf dem Gelände einer dritten Parzelle tranken die Täter zwei Flaschen Bier und rauchten mehrere Zigaretten. Die Polizei hat bereits entsprechende Spuren gesichert. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um drei vermummte Täter. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

3. Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Maintal/Dörnigheim

(jm) Autoknacker waren in der Nacht zum Donnerstag in Dörnigheim unterwegs und hatten es offensichtlich auf Werkzeug abgesehen. In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr und Donnerstag, 6.25 Uhr, gingen die Täter einen in der Untergasse (20er-Hausnummern) geparkten VW Transporter an. Sie hebelten die Schiebtür des Handwerkerfahrzeugs auf und stahlen Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Ebenso gingen die Unbekannten einen weißen Renault Traffic in der Ludwig-Thoma-Straße (20er-Hausnummern) an. Hier öffneten die Diebe die Seitentüre und stahlen eine Bohrmaschine. Gegen 5.15 Uhr bemerkte der Eigentümer den Einbruch in sein Fahrzeug und informierte die Polizei. Ob es sich bei den Taten um dieselben Täter handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Fachkommissariats 22. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Wer fuhr gegen den Mercedes Benz? - Schlüchtern

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in der Weitzelstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf 1.200 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Mercedes Benz Kombi. Dieser war am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 13 geparkt. Zwischen kurz vor 10 und 15.45 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken die vordere linke Stoßstange des Wagens und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Schlüchtern telefonisch unter 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach 07.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell