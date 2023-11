Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Trekkingrad gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits im Zeitraum von 11.11.2023 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurde ein auf dem Wurstmarkt an einem Fahrradständer abgestelltes Trekkingrad entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Schloss. Bei dem Damenrad handelte sich um ein Trekkingrad der Marke CUBE. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1050 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell