Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden- LKW fährt in Hauswand

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwochmorgen, den 15.11.2023, kam es in der Gerichtstraße in Neustadt/W. zu einem Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden. Ein 36-jähriger LKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim kollidierte mit seinem Führerhaus bei einem Rangiervorgang in der Rathausstraße/Gerichtstraße mit einem Wohnhaus. Durch den Zusammenstoß wurden Teile des Mauerwerks und zwei Stützpfeiler des Anwesens beschädigt, welche durch das THW mittels zusätzlicher Notstützen abgesichert wurden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im höheren vierstelligen Bereich liegen. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

