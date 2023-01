POL-MFR: (83) Raubüberfall auf Gartencenter - Tatverdächtiger von Mitarbeitern überwältigt

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (18.01.2023) griff ein 46-Jähriger zwei Männer in einer Sportsbar im Nürnberger Stadtteil St. Johannis an. Er wurde durch alarmierte Streifen an der Tatörtlichkeit festgenommen. Ein 46-Jähriger verbrachte seinen Abend gemeinsam mit zwei 38 und 48 Jahre alten Männern in einer Sportsbar im Kirchenweg. Nachdem der 46-Jährige die Bar verlassen hatte, kehrte er gegen 22:50 Uhr zurück ...

