POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehrs auf der A61

Am 14.11.2023 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde in der Weinstraße in Herxheim am Berg eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Dort wurde der Verkehr in Richtung Dackenheim gemessen. Es mussten 18 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 52 km/h gemessen.

