Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kinderwagen angefahren: Zweijährige leicht verletzt - Verursacher flohen; Einbruch innerhalb einer Stunde und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche: Einbruch in Büroräume - Offenbach

(jm) Einbrecher gelangten in der Nacht zum Mittwoch auf bislang unbekannte Weise in ein Gebäude einer Sozialeinrichtung in der Schumannstraße (170er-Hausnummern). Zwischen 21.30 und 6 Uhr hebelten die Täter mehrere Türen zu den Büroräumen auf und durchwühlten diese. Hierbei nahmen sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld mit. In einem angrenzenden Gebäude hebelten die Langfinger weitere Fenster auf. Augenscheinlich wurden keine Gegenstände entwendet. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zeugensuche: Außenspiegel beschädigt und weitergefahren - Offenbach

(fg) Nach einer Unfallflucht am Mittwochabend im Buchrainweg hat die Polizei erste Hinweise auf den Verursacher und sucht nach weiteren Zeugen. Kurz vor 19 Uhr befuhr ein weißer VW Transporter mit beschmutzter Karosserie sowie einer laut Zeugenangaben "geteilten Hecktür" den Buchrainweg und beschädigte in Höhe der Hausnummer 60 den Außenspiegel eines geparkten Fords. Bei dem VW soll es sich um ein Fahrzeug älteren Baujahrs handeln. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

3. Kinderwagen angefahren: Zweijährige leicht verletzt - Verursacher flohen - Dietzenbach

(fg) Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Paul-Brass-Straße kurz nach 15.30 Uhr im Bereich der einstelligen Hausnummern eine Verkehrsunfallflucht, wobei eine Zweijährige aus einem Kinderwagen fiel und sich leicht verletzte; der Unfallverursacher machte sich nach dem Zusammenstoß davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen schob eine 56-jährige Frau den Kinderwagen, in dem sich die Zweijährige befand, in Höhe der Hausnummer 7 über die Paul-Brass-Straße. Ein Kastenwagen sei zur selben Zeit die Paul-Brass-Straße entlanggefahren und habe die querende Fußgängerin wohl übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei fiel das Kind aus dem Kinderwagen und erlitt eine Schürfwunde am linken Knöchel. Es kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer und der Beifahrer des Kastenwagens hätten ihr Auto kurz verlassen, seien dann aber wieder eingestiegen und davongefahren. Der Peugeot, an dem französische Kennzeichenschilder angebracht waren, konnte unweit der Unfallstelle in der Messenhäuser Straße parkend festgestellt werden. Zum Verursacher sowie dem Beifahrer gibt es jedoch bislang keine weiteren Hinweise. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beiden Personen geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Einbruch innerhalb einer Stunde - Neu-Isenburg

(jm) Innerhalb von einer Stunde brachen Unbekannte am Mittwochabend in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße ein. Zwischen 19 und 20 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangten ins Innere der Wohnung. Sie durchsuchten einige Schränke und Schulbladen nach Wertgegenstände. Noch ist unklar, ob die Eindringlinge auch Beute machten. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 100er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Fahrraddiebe unterwegs: Polizei sucht Zeugen - Seligenstadt/Froschhausen

(jm) Diebe waren in der Nacht zum Mittwoch in Froschhausen unterwegs und hatten es offenbar auf Zweiräder abgesehen. In der Zeit zwischen 20 und 7.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einer Tiefgarage in der Schulstraße, indem sie die dortige Tür aufhebelten. Anschließend nahmen sie mehrere Fahrräder, unter anderem zwei Rennräder sowie ein Mountainbike, mit. In unmittelbarer Nähe kam es zudem zu einem Diebstahl von einem Pedelec: In der Seligenstädter Straße drangen die Täter zwischen 17 und 8 Uhr in die dortige Tiefgarage ein und nahmen das Zweirad mit. Die Polizei prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang zwischen den Diebstählen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach 07.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell