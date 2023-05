Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Frontalkollision zweier Pkw auf der L 108

Saarbrücken L 108 (ots)

Am Sonntagnachmittag um ca. 16:40 Uhr kam es auf der L 108 zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw. Ein 19 Jahre alter Fahrzeugführer kam mit seinem Lancia zunächst vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts leicht von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken kam er mit seinem Pkw auf den Gegenfahrstreifen, der zu diesem Zeitpunkt durch einen Renault befahren wurde. Es kam zur Kollision der beiden Pkw jeweils im Bereich der fahrerseitigen Kotflügel, woraufhin der Lancia zurück in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert wurde und sich überschlug. Der 61 Jahre alte Führer des Renault verriss durch die Kollision offenbar das Steuer, sodass dieser ebenfalls in dem Straßengraben der gegenüberliegenden Seite zum Stehen kam. Durch die Kollision wurde glücklicherweise nur die 55 Jahre alte Beifahrerin des Renault leicht am Bein verletzt. Infolge des Verkehrsunfalls musste zur medizinischen Versorgung und zur Bergung der beiden Pkw die L 108 in dem betreffenden Bereich über zwei Stunden vollgesperrt werden. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681/9321-233 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell