Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf der A620 - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am 24. Mai 2023 gegen 21:15 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 620 in Fahrtrichtung Mannheim vor der Anschlussstelle Klarenthal ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Pkw stieß mit dem links neben ihm fahrenden Pkw der Geschädigten zusammen, als diese gerade überholte. Dabei entstand Sachschaden. Die 61-jährige Geschädigte wurde durch den Unfall leicht verletzt und hielt kurz darauf am Fahrbahnrand an. Der Unfallverursacher entfernte sich weiter in Fahrtrichtung Mannheim, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde als großer dunkler Pkw mit französischem Kennzeichen beschrieben, welcher vor dem Unfall unsicher geführt wurde. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681/9321-233, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell