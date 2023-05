Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unfall mit alkoholisierten Fahrzeuginsassen - B41 Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ereignete sich gegen etwa 00:45 Uhr am Kreisverkehr an der Untertürkheimer Straße in Saarbrücken ein Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer verließ die A6 aus Frankreich kommend über die Abfahrt Goldene Bremm und wollte weiter in Richtung B41. Hierbei überfuhr mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache den Kreisverkehr zur Untertürkheimer Straße / Metzer Straße vollständig und beschädigte sowohl den Kreisverkehr als auch sein Fahrzeug erheblich.

Beim Eintreffen der Beamten standen die drei Insassen neben dem Fahrzeug an der Örtlichkeit. Jeder der erkennbar alkoholisierten Personen stritt die Fahrereigenschaft ab. Einer der Insassen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht, konnte dies jedoch wenig später verlassen.

Bei allen Insassen wurden in der Folge eine Blutprobe entnommen und im Fahrzeug eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen dauern hier an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell