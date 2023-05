Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Betrunkene schläft am helllichten Tag hinter Steuer ein

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch den 24.05.2023 gegen 15:00 Uhr wird der Polizei in Saarbrücken ein Fahrzeug gemeldet, welches mit starken Schlangenlinien durch den Meerwiesertalweg fährt. Während sich die Einsatzkräfte sofort auf den Weg machen, gibt der Anrufer an, dass das Fahrzeug an einer Ampel auf den Gehweg fährt, dort anhält und die Fahrerin mit dem Kopf auf dem Lenkrad eingeschlafen ist. Bei Eintreffen der Polizei war die 47-Jährige Fahrerin wieder wach, konnte sich jedoch kaum auf den Beinen halten. Sie gibt an, dass sie auch regelmäßig Schlaftabletten einnimmt und die Polizisten können auf dem Beifahrersitz eine leere Flasche Wein feststellen. Auf der Wache wurde der Frau eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

