POL-SE: Elmshorn - Unbekannte Täter erbeuten bei Wohnungseinbruchdiebstahl Schmuck und Bargeld - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (15.02.2024) ist in Harksheide zu einem Diebstahl eines Fahrzeuges gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:15 Uhr einen Mazda CX 5 von einem Parkplatz im Falkenhorst. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Mazda in der Farbe Schwarz mit Segeberger ...

mehr