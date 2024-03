Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Frontalzusammenstoß mit sieben Verletzten - L 3333 Gemarkung Gelnhausen

Main-Kinzig-Kreis (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 20.10 Uhr auf der Landesstraße 3333 zwischen Gelnhausen-Ost und Gelnhausen-Höchst. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 30-jährige Fahrerin eines Renault in den Gegenverkehr. Die 51-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Mini konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sowohl die drei Insassen des Renault als auch die vier Insassen des Mini wurden zum Teil schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Unter den Verletzten befanden sich auch drei Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro. Die Strecke musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051-8270 in Verbindung zu setzen.

N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell