POL-MFR: (105) Info-Stand beschädigt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Montagnachmittag (29.01.2024) beraubten Jugendliche einen 13-Jährigen im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Ein 13-jähriger Junge fuhr in Begleitung von zwei Freunden gegen 17:00 Uhr mit der Buslinie 35 vom Gustav-Adolf-Platz in Richtung Röthenbach. Als die Jungen an der Haltestelle Geisseestraße ...

