POL-MFR: (103) Unbekannter versucht Seniorin die Handtasche zu rauben - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am späten Sonntagabend (28.01.2024) endete ein Streit zwischen mehreren Personen in der Ludwigstraße blutig. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwei 29- und 21-jährige Männer gerieten gegen 22:00 Uhr in eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit drei bislang unbekannten Männern im Bereich des Ausgangs des ...

