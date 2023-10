Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beute nach Einbruch zurückgelassen

Bad Langensalza (ots)

Zwischen Sonntag, 9 Uhr, und Montag, 10 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein leerstehendes Gebäude in der Hohen Straße ein. Der oder die Diebe hatten die Beute, mehrere Elektrokabel, zum Abtransport bereitgelegt, aber vor Ort zurückgelassen. Die Kabel wurden sichergestellt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0283389

