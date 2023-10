Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw umgekippt - Beifahrer schwer verletzt

Leinefelde-Worbis (ots)

Der 41-jährige Fahrer eines mit Splitt beladenen Lkw befuhr am Montag, kurz vor 8 Uhr, die Zeißstraße. Als er nach rechts auf die weiterführende Bundesstraße 247 in Richtung Dingelstädt auffährt, kippte der Lkw auf die Fahrerseite. Der 24 Jahre alte Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Fahrbahn war bis ca. 12.30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 50000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell