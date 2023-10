Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231018.1 Wesseln: Supermarktkundin bestohlen

Wesseln (ots)

Am Dienstag (17.10.23) um 14.15 Uhr tätigte eine 76jährige Heiderin ihre Einkäufe in einem Supermarkt an der Straße Am Ruthenstrom. Ihre Geldbörse trug sie während des Einkaufs in einer auf der Schulter transportierten Handtasche. Im Kassenbereich bemerkte die Kundin das Fehlen ihrer Geldbörse mitsamt persönlicher Ausweispapiere und 32 Euro Bargeld. Im Supermarkt wurde die Frau mehrmals von einem verdächtigen Mann umrundet. Dieser sei 1,70m groß, sportlich, bekleidet mit einem weißen Sweatshirt und einer Jeans. Er trug einen dunklen, kurz geschnittenen Bart. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auf erhöhte Aufmerksamkeit bei Einkäufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell